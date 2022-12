Schlein: 'Ancora molto scossa ma non dobbiamo avere paura'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "La mia famiglia è ancora molto scossa per il terribile rischio che abbiamo corso questa notte.

È stato del tutto inaspettato. Ora dobbiamo guardare avanti e non avere paura, affidandoci all'azione della magistratura italiana e greca per identificare i responsabili". Lo ha detto la prima consigliera dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein.

"Ho ricevuto tantissimi attestati di solidarietà. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente del Consiglio Meloni e il Vicepresidente Tajani, con cui ho avuto modo di parlare qui ad Atene, oltre a tutti i colleghi della Farnesina e le persone che mi hanno espresso vicinanza". (ANSA).