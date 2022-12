Cremlino, senza legittimità tribunali su azioni Russia

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - I tentativi dell'Occidente di creare un tribunale per indagare sulle azioni della Russia in Ucraina "non hanno legittimità": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov come riporta la Tass dopo l'annuncio di ieri della presidente della commissione Ue ursula Von Der Leyen. (ANSA).