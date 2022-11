Berlino, attacchi russi all'energia ucraina è crimine di guerra

(V. 'G7: Berlino, più cooperazione contro...' delle 10.53) (ANSA) - BERLINO, 29 NOV - La distruzione "sistematica" delle infrastrutture energetiche perpetrata dalla Russia in Ucraina è un "crimine di guerra". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann dopo un incontro con i suoi omologhi del G7.

Gli attuali attacchi mirati alle forniture di elettricità e riscaldamento "al fine di tenere le persone nei loro appartamenti per un inverno in cui le temperature potrebbero scendere a -30 gradi centigradi" sono "un terribile crimine di guerra", ha detto il ministro. (ANSA).