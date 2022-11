Siria: Mosca, divergenze Turchia si risolvono con negoziati

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Le buone relazioni tra Russia e Turchia consentono ai due Paesi di risolvere le divergenze sulla Siria attraverso i negoziati: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al programma 'Mosca.

Cremlino. Putin'. Parte dell'intervista à stata pubblicata su Telegram dal giornalista Pavel Zarubin.

"Abbiamo delle differenze con la Turchia sulla Siria", ha detto il portavoce del Cremlino, tuttavia, "il livello delle nostre relazioni e la saggezza politica ci permettono di risolvere tutti questi disaccordi non attraverso lo scontro, ma attraverso negoziati intensi, anche se lunghi, ma pur sempre negoziati", ha osservato. "E questo livello di comprensione e rispetto reciproco è davvero una buona base per discutere anche di situazioni così difficili", ha spiegato Peskov. (ANSA).