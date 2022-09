Due feriti, 90 arresti in scontri vicino ambasciata Iran a Oslo

(ANSA) - OSLO, 29 SET - Due persone sono rimaste leggermente ferite e altre 90 sono state arrestate oggi in seguito agli scontri scoppiati in una manifestazione vicino all'ambasciata iraniana a Oslo. Lo ha reso noto la polizia norvegese.

Diverse decine di manifestanti, alcuni avvolti dalla bandiera curda, si sono radunati fuori dall'ambasciata per protestare contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda morta tre giorni dopo l'arresto da parte della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo islamico, ma anche contro gli attacchi iraniani nel Kurdistan iracheno.

Alcuni dei manifestanti hanno cercato di irrompere nel complesso dell'ambasciata. Le riprese televisive hanno mostrato persone che lanciavano oggetti e colpivano altre persone con dei bastoni. (ANSA).