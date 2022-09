Gb: William e Kate compiono prima visita in Galles da principi

(ANSA) - LONDRA, 27 SET - William e Kate hanno compiuto la loro prima visita in Galles da quando sono diventati principe e principessa di Galles per la decisione presa da re Carlo III dopo la morte della regina Elisabetta.

L'impegno ufficiale avviene alla fine del lutto dei Windsor durato una settimana in più rispetto a quello nazionale, conclusosi dopo le esequie della sovrana che si sono svolte lunedi 19 settembre.

I reali hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei sudditi mentre visitavano una stazione per il salvataggio in mare a Holyhead nella contea di Anglesey. Secondo fonti citate dal Times, per ora non ci sono piani per una cerimonia di investitura dell'erede al trono William come quella di suo padre al castello di Caernarfon nel 1969, quando ricevette il titolo di principe di Galles con tanto di corona dalla madre Elisabetta. (ANSA).