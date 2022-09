Putin a ebrei russi, 'date il vostro contributo al Paese'

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il presidente Vladimir Putin ha lanciato un appello alla comunità ebraica russa a dare un "forte contributo" all'identità multietnica del Paese, in un messaggio in occasione del Capodanno ebraico, riportato dal Times of Israel. "E' molto importante che, pur restando fedeli a tradizioni spirituali, gli ebrei della Russia diano un forte contributo alla diversità culturale nel nostro Paese, a rafforzare la concordia interetnica e i principi di rispetto reciproco e tolleranza religiosa", ha detto. Decine di migliaia di ebrei hanno lasciato la Russia dall'inizio della guerra e ci si aspetta che altri fuggano dopo la mobilitazione. (ANSA).