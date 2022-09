Von der Leyen, fiduciosa che qualsiasi governo attui il Pnrr

(ANSA) - STRASBURGO, 14 SET - "L'Italia ha un ottimo piano di ripresa Next Generation EU, il più grande piano dell'Ue, un investimento molto importante con un forte impiego di risorse, ad esempio, in tutte le energie rinnovabili. E' anche importante sapere che il Pnrr per tutti è limitato nel tempo. Abbiamo un contratto con 26 Stati, così come l'abbiamo con l'Italia.

L'obiettivo è spendere in tempo questa enorme quantità di denaro, dobbiamo davvero andare avanti, e sono fiduciosa che qualsiasi governo sosterrà questo ottimo Piano che l'Italia ha".

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un'intervista al Tg3 in onda alle 19. (ANSA).