Kiev: 'In regione Kharkiv ripresi ai russi 3.800 km quadrati'

In una settimana, la controffensiva ucraina nella regione di Kharkiv ha portato alla riconquista di 3.800 mila chilometri quadrati di territorio e più di 300 insediamenti in cui vivono circa 150 mila persone. Lo ha riferito stasera la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar, citata da Unian. "Sono dati confermati tenendo conto delle misure di stabilizzazione. Il numero reale dei territori liberati nella regione di Kharkiv è quasi il doppio", ha precisato Malyar, che ieri sera aveva parlato di quasi 6 mila chilometri quadrati ripresi in tutto il Paese.