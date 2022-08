Apre a Mosca il primo Stars Coffee, al posto dello Starbucks

(ANSA-AFP) - MOSCA, 19 AGO - Stars Coffee, la catena russa che ha sostituito il gigante statunitense del caffè Starbucks in Russia dopo il suo abbandono a causa del conflitto ucraino, ha aperto oggi al pubblico il suo primo locale a Mosca con lo slogan "Bucks is gone, stars are left". "Perché le stelle? Perché il nuovo marchio riunisce le stelle dell'industria alimentare", hanno dichiarato in un comunicato il rapper russo Timati e il ristoratore Anton Pinski, che ha acquisito i 130 locali di Starbucks in Russia alla fine di luglio.

Al logo è stato aggiunto il marrone nei colori tradizionali della catena americana - verde e bianco - e la sirenetta è stata sostituita da una ragazza con il "kokochnik", un copricapo tradizionale russo. Gli sciroppi per il caffè saranno prodotti localmente, mentre il menu di piatti e dessert sarà completamente ridisegnato da nuovi chef per offrire "una qualità migliore che mai", ha dichiarato Stars Coffe in un comunicato.

A differenza del "McDonalds russo" lanciato a giugno con grande clamore, Stars Coffee non ha fatto una grande campagna pubblicitaria per l'apertura del suo primo ristorante in Novy Arbat, nel centro della capitale russa. Ieri sera si è tenuta una modesta cerimonia ufficiale per alcune celebrità e una manciata di giornalisti.

Secondo i proprietari, tutti i ristoranti della catena dovrebbero aprire in Russia entro la fine di settembre. Circa l'80% dei circa 2.000 dipendenti che lavoravano per Starbucks hanno accettato di rimanere con la nuova catena, ha dichiarato la stessa fonte. Starbucks, che ha temporaneamente chiuso tutte le sue 130 sedi in Russia dopo l'inizio dell'offensiva russa in Ucraina il 24 febbraio, ha annunciato alla fine di maggio di aver deciso di lasciare definitivamente il Paese. (ANSA-AFP).