Guterres, qualsiasi danno a Zaporizhzhia è un suicidio

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - "Qualsiasi potenziale danno a Zaporizhzhia è un suicidio". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres alla conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il collega turco Recep Tayyp Erdogan a Leopoli, in Ucraina. "Il buon senso deve prevalere per evitare qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'integrità fisica o l'incolumità dell'impianto nucleare - ha aggiunto - E' urgente un accordo per ristabilire Zaporizhhia come infrastruttura puramente civile e per garantire la sicurezza dell'area". (ANSA).