Kiev,russi annunciano concerto rock all'Azovstal di Mariupol

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - 'Gli occupanti russi hanno in programma di tenere un concerto rock nell'acciaieria Azovstal dove sono morti centinaia di combattenti ucraini per difendere la città di Mariupol'. Lo scrive in un messaggio sul canale Telegram il Comune in esilio della città occupata, riportato da Unian.

"I russi continuano a stabilire record del loro cinismo. Ora stanno annunciando un concerto rock nella fabbrica dove sono morti i nostri eroi. Ancora una volta, stanno cercando di distrarre i residenti da problemi reali con eventi e diversivi", ha sottolineato il consiglio comunale, "non forniscono acqua e riscaldamento normali, ma tengono concerti in una città dove centinaia di cadaveri sono ancora sotto le macerie". (ANSA).