Ucraina: Gazprom sospende le forniture di gas alla Lettonia

(ANSA) - MOSCA, 30 LUG - Il gigante russo del gas Gazprom ha annunciato di aver sospeso le forniture di gas alla Lettonia in seguito alle tensioni tra Mosca e l'Occidente sul conflitto in Ucraina e alle sanzioni senza precedenti dell'Ue contro la Russia. "Oggi Gazprom ha sospeso le forniture di gas alla Lettonia (...), a causa della violazione delle condizioni di acquisto del gas", si legge in un comuniato della società russa su Telegram (ANSA).