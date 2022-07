Ucraina: senatori francesi in visita a Bucha e a Borodianka

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "La leadership militare e politica russa deve assumersi la responsabilità dei crimini di guerra in Ucraina". Lo ha detto il presidente del Senato francese, Gerard Larcher, in un commento ai giornalisti durante una visita con i senatori francesi e il primo vicepresidente della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino, Oleksandr Kornienko, a Borodianka e Bucha nella regione di Kiev, riferisce Ukrinform.

"Dopo aver visitato questi luoghi, io personalmente e i senatori non rimarremo le stesse persone, perché quello che abbiamo visto ci ha colpito profondamente. Abbiamo capito che gli autori di questi crimini, i rappresentanti della Russia e la sua leadership politico-militare, devono assumersi la responsabilità delle loro azioni", ha detto Larcher. "È impossibile essere un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e allo stesso tempo comportarsi in modo tale da non rispettare i valori su cui si basa il moderno ordinamento militare. Riteniamo necessario un processo che si svolgerà a livello internazionale", ha aggiunto. (ANSA).