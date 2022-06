Lavrov, 'pronti a lavorare con Turchia per corridoi grano'

(ANSA) - ISTANBUL, 08 GIU - "Siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l'uscita delle navi dai porti dell'Ucraina, siamo pronti a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu trasmessa dalla Tv di Stato Trt. Lavrov ha aggiunto che, secondo Ankara, l'Ucraina sarebbe "pronta a garantire il passaggio delle navi nelle acque minate".

La creazione di corridoi sicuri per permettere a navi commerciali di trasportare grano ucraino attraverso il Mar Nero è il tema centrale dell'incontro tra i ministri nella capitale turca. (ANSA).