Ue: Metsola, 'dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno'

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Sappiamo che il progetto europeo non è perfetto, dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno". Lo ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un video messaggio proiettato in occasione dell'Assemblea generale di Assolombarda che si tiene a Mind, nell'ex area Expo.

"C'è un divario tra le aspettative dei cittadini e la capacita dell'Europa di soddisfarle - ha aggiunto -. Questo progetto si deve concentrare su di voi e si deve mettere al servizio degli imprenditori e dei lavoratori nei Comuni, nelle città e nelle regioni d'Europa. Il progetto Europa deve essere un punto di riferimento per le nostre imprese".

"Il nostro modello economico deve garantire una sufficiente flessibilità senza legare le mani alle generazioni future. I posti di lavoro si creano investendo di più per aiutare le imprese a rinnovarsi - ha concluso -, a confrontarsi con le nuove tecnologie, a creare sempre nuove sinergie per formare le giuste competenze. Questo è il momento di credere nell'Europa, questo è il vostro momento". (ANSA).