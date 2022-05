Spagna: Juan Carlos è atterrato in Galizia

(ANSA) - MADRID, 19 MAG - Il re emerito di Spagna Juan Carlos è atterrato all'aeroporto di Vigo, nella regione della Galizia, per iniziare la sua prima visita in patria da quando la lasciò nel 2020, trasferendosi ad Abu Dhabi. Lo hanno mostrato immagini della televisione pubblica spagnola.

L'ex monarca ha volato su un jet privato proveniente direttamente dagli Emirati Arabi. Secondo quanto reso noto dalla Casa Reale, trascorrerà il weekend nella località turistica di Sanxenxo. In questo Paese della costa galiziana, hanno riportato media iberici, pernotterà in casa del suo amico Pedro Campos, presidente di un circolo nautico locale. Nel fine settimana, proprio a Sanxenxo si terrà una regata di vela, disciplina di cui il re emerito è appassionato.

"È molto felice di tornare in Spagna", ha dichiarato Campos stesso a giornalisti poco prima dell'arrivo di Juan Carlos. Ad accoglierlo all'aeroporto di Vigo si è presentata l'infanta Elena, sua figlia primogenita. (ANSA).