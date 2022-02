Lavrov, pronto dossier fotografico su genocidio Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 25 FEB - La Russia sta preparando un dossier fotografico come prova del presunto genocidio dei russofoni in corso in Ucraina. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, citato dall'Interfax. "La comunità internazionale è unanime nel negare le evidenti prove del genocidio in Ucraina - ha detto incontrando i vertici delle autoproclamate repubbliche del Donbass -. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si riunirà all'inizio della prossima settimana, per questo stiamo preparando uno speciale dossier fotografico e invitiamo chiunque a vederlo prima che cominci la sessione". Il Consiglio si riunirà a Ginevra dal 28 febbraio all'1 marzo. (ANSA).