Ucraina: 'pronti a combattere, ma ci servono più armi'

(ANSA) - KIEV, 16 FEB - "Oggi celebriamo la giornata dell'Unità per mostrare al nostro vicino russo che gli ucraini sono uniti e che siamo pronti a ogni tipo di situazione, anche a combattere. Ma con maggiori equipaggiamenti militari avremmo meno possibilità di essere invasi. Purtroppo l'Europa non è unita su questa questione". Lo ha detto all'ANSA Oleksandr Sanchenko, deputato di 'Servitore del popolo', il movimento del presidente Volodymyr Zelensky, e leader dell'organizzazione giovanile 'Ze! Molodezhka', che oggi ha organizzato dei flash mob in occasione della giornata dell'Unità in diverse località dell'Ucraina.

Per Sanchenko, "il sostegno finanziario dell'Europa è importante perché questa situazione destabilizza l'economia dell'Ucraina. Ma anche il sostegno militare è importante. Alcuni Paesi ci sostengono in questo, altri no". (ANSA).