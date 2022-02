Eurovision: 'viaggiò in Crimea', cantante ucraina si ritira

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La candidata dell'Ucraina all'Eurovision, la cantante Alina Pash, si è ritirata dalla competizione canora dopo la diffusione di notizie su un suo viaggio in Crimea. La tv statale di Kiev, riferisce il Guardian, aveva già messo in sospeso la sua partecipazione, nell'attesa dei risultati di un'indagine su una sua visita nel 2015. Secondo la legge ucraina, è vietato entrare attraverso il territorio russo nella penisola contesa con Mosca. L'artista nega di averlo fatto.

"Non voglio più essere coinvolta in questa sporca storia. Con la morte nel cuore, ritiro la mia candidatura come rappresentante dell'Ucraina all'Eurovision", ha scritto la cantante 28enne in un post su Instagram. (ANSA).