Blinken, non vediamo ritiro significativo delle truppe russe

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Gli Usa non hanno visto "un ritiro significativo delle truppe russe, la minaccia in Ucraina resta reale". Lo ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

"Sfortunatamente c'è una differenza fra quello che la Russia dice e quello che fa. E non stiamo vedendo un significativo ritiro. Al contrario continuiamo a vedere forze al confine", ha detto Blinken in un'intervista a Abc. (ANSA).