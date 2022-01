Covid: Francia verso calendario per fine restrizioni

(ANSA) - PARIGI, 20 GEN - Il governo francese dovrebbe confermare le restrizioni oggi durante il Consiglio di Difesa Sanitaria in programma questa mattina a Parigi, ma potrebbe al tempo stesso dare alcune "prospettive" con una sorta di calendario di uscita dall'emergenza. Lo affermano fonti della tv Bfm.

Dopo l'annuncio arrivato ieri dal primo ministro britannico Boris Johnson della fine di gran parte delle restrizioni anti Covid nei prossimi giorni, la Francia potrebbe dare segnali nella stessa direzione, anche se la situazione sanitaria nel Paese ancora non consente un inizio di alleggerimento delle regole.

A migliorare da diversi giorni, in Francia, sono soprattutto i dati degli ospedali e in particolare quelli del numero di pazienti in terapia intensiva, in netto calo. Ma i ricoveri e soprattutto il numero di contagi giornalieri - oltre 400.000 - restano alti. (ANSA).