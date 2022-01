Covid: Germania, oltre 110 mila contagi in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 19 GEN - La Germania ha identificato più di 110.000 nuovi casi di contaminazione da Covid-19 in 24 ore, secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie La più grande economia d'Europa ha registrato 112.323 contagi aggiuntivi e 239 decessi nell'ultimo giorno, ha affermato l'Istituto sanitario Robert Koch (Rki). Il tasso di incidenza su una settimana ha raggiunto le 584,4 infezioni ogni 100.000 persone, secondo l'Rki.

Questo numero record di casi arriva con la variante Omicron diventata predominante in Germania, dove è responsabile di oltre il 70% delle nuove infezioni. Di fronte all'aumento della contaminazione, il Paese ha limitato l'accesso a bar e ristoranti soltanto alle persone che hanno ricevuto una terza dose di vaccino o che presentano un test negativo oltre a un certificato di vaccinazione o guarigione. Il cancelliere Olaf Scholz vuole introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid in Germania - dove 60 milioni di abitanti su 83 milioni sono completamente vaccinati - ma l'adozione del provvedimento è stata ritardata, in un clima surriscaldato dalle restrizioni esistenti. Le manifestazioni hanno riunito centinaia o addirittura migliaia di persone contrarie al progetto della vaccinazione obbligatoria. "Da parte mia, penso che sia necessario e spingerò attivamente per questo", ha detto Scholz al parlamento la scorsa settimana durante la sua prima interrogazione come cancelliere. (ANSA).