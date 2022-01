Kiev, prove che dietro attacco informatico c'è Mosca

(ANSA) - KIEV, 16 GEN - L'Ucraina ha affermato di avere le "prove" del coinvolgimento della Russia in un grave attacco informatico che ha preso di mira diversi siti governativi del Paese nei giorni scorsi mentre aumentano le tensioni tra i due Paesi. "Ad oggi, tutte le prove indicano che la Russia è dietro l'attacco informatico", ha affermato il Dipartimento per la Trasformazione digitale in una nota. "Mosca sta continuando a condurre una guerra ibrida", ha aggiunto. Alcuni analisti temono che l'attacco informatico possa essere il preludio di un'aggressione militare. Washington ha anche accusato la Russia di aver inviato sabotatori addestrati agli esplosivi per inscenare un incidente che potrebbe essere il pretesto per invadere l'Ucraina.

La Russia, tuttavia, respinge le accuse. "Non abbiamo nulla a che fare con questi attacchi informatici", ha detto alla Cnn il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. "Gli ucraini danno la colpa di tutto alla Russia, anche del maltempo nel loro Paese", ha aggiunto. (ANSA).