Danimarca, voli interni 'verdi' entro il 2030

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per i voli nazionali entro il 2030: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno la premier Mette Frederiksen, riconoscendo però che le soluzioni per raggiungere questo obiettivo non sono ancora disponibili. Lo riporta la Bbc.

Vogliamo "rendere verdi i voli", ha detto Frederiksen: "Viaggiare significa vivere, quindi voliamo", ha aggiunto sottolineando che "la Danimarca deve prendere l'iniziativa e alzare ancora di più l'asticella quando altri Paesi nel mondo sono troppo lenti".

La Danimarca punta a ridurre del 70% le emissioni complessive di anidride carbonica entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. La premier ha ammesso che sarà difficile raggiungere l'obiettivo voli ecologici, ma ha sottolineato che ricercatori e aziende stanno lavorando a possibili soluzioni.

La Airbus, come è noto, ha annunciato l'intenzione di sviluppare aerei alimentati a idrogeno che potrebbero essere operativi entro il 2035, tuttavia non è chiaro se questa tecnologia sarà pronta - e con costi sufficientemente bassi - per centrare l'obiettivo del 2030. (ANSA).