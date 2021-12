Omicron: Johnson, 'appare più trasmissibile di Delta'

(ANSA) - LONDRA, 07 DIC - Il premier britannico Boris Johnson ha detto durante una riunione del consiglio dei ministri che la variante Omicron del coronavirus sembra essere "più trasmissibile" della Delta come emerge dalle prime indicazioni.

Lo ha dichiarato un portavoce di Downing Street, sottolineando che, come ha affermato il primo ministro, è ancora "troppo presto per trarre conclusioni" sugli effetti della variante e il governo non ha discusso della possibilità di passare al piano B di misure anti-Covid per la stagione invernale. (ANSA).