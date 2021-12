Ue ribadisce, bilancio Ue non finanzierà muri e recinzioni

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - "Il bilancio Ue non finanzierà muri e recinzioni" per proteggere le frontiere esterne. Lo ribadisce un portavoce della Commissione europea ad una domanda, dopo notizie comparse sui media polacchi, che le barriere in costruzione in Polonia e nei Paesi Baltici al confine con la Bielorussia saranno finanziati dal bilancio europeo 2022, per un ammontare di 20milioni di euro. (ANSA).