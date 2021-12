L'addio di Merkel, grazie per la fiducia

"Oggi provo innanzitutto gratitudine e umiltà di fronte all'incarico che così a lungo ho tenuto". Lo ha detto Angela Merkel alla cerimonia di congedo da cancelliera, lo Zapfenstreich, in corso a Berlino al ministero della Difesa. Merkel ha spiegato di essere "grata per la fiducia ricevuta", perché la "fiducia è il più grande capitale in politica".