Grecia, vaccino obbligatorio per gli over 60

(v. 'Grecia, multa di 100 euro agli over...' delle 11.39) (ANSA) - ROMA, 30 NOV - La Grecia renderà obbligatoria la vaccinazione contro il Covid per le persone di età pari o superiore a 60 anni. Una decisione che il premier Kyriakos Mitsotakis ha sottolineato essere "il prezzo da pagare per la salute", secondo quanto riportano i media ellenici. (ANSA).