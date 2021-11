Gb: sciopero della metro a Londra, disagi per i pendolari

A Londra è in corso uno sciopero di 24 ore della metropolitana, in particolare per le linee con servizio notturno, che sta causando disagi e ritardi per i pendolari. Con l'agitazione indetta dal sindacato dei trasporti Rmt è stata chiusa la Piccadilly Line - compresi i servizi della Tube da e per l'aeroporto di Heathrow - e parte della Central Line. Il servizio è limitato lungo le altre linee. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, si è detto "fortemente contrariato" per lo sciopero indetto per una disputa sindacale sulla turnazione notturna dei dipendenti di London Underground. (ANSA).