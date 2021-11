Eruzione Canarie: regione, danni per 550-700 milioni di euro

I danni causati dall'eruzione vulcanica sull'isola spagnola di La Palma (Canarie) ammontano per il momento a una cifra che va da un minimo di 550 milioni di euro a un massimo di 700, secondo le stime realizzate finora. Lo ha affermato il presidente regionale delle Canarie, Víctor Ángel Torres, quando il processo eruttivo è ormai arrivato a quasi due mesi di attività. L'ammontare dei danni è sufficiente per chiedere aiuti all'Unione Europea, ha aggiunto Torres.

Intanto, dai responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione arriva un'avvertenza: nei comuni di Los Llanos, Tazacorte, El Paso, Puntagorda e Tijarafe la qualità dell'aria "non è buona" a causa di emissioni del vulcano, e la popolazione locale deve usare mascherine Ffp2 se si trova in spazi aperti.