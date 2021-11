Migranti: in mille attraversano la Manica in 24 ore, è record

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Sono un migliaio i migranti che ieri hanno attraversato la Manica a bordo di imbarcazioni per raggiungere il Regno Unito, segnando un nuovo record per le traversate in un solo giorno. Lo riferisce la Bbc online.

Cinque scialuppe di salvataggio e quattro navi delle forze di frontiera hanno scortato i gruppi di migranti a Dover. A favorire la traversata anche le condizioni meteorologiche miti che hanno reso possibile affrontare il Canale della Manica senza correre particolari rischi. Una fonte di Whitehall ha accusato la Francia di aver perso il controllo della situazione. I funzionari britannici affermano di voler fermare gli attraversamenti, descrivendoli come pericolosi e non necessari.

Un portavoce del ministero dell'Interno sostiene che il numero di attraversamenti di ieri è "inaccettabile". Il record precedente era di 853 persone in un giorno ( il 3 novembre).

"I cittadini britannici ne hanno abbastanza di vedere persone morire nella Manica mentre bande criminali spietate traggono profitto dalla loro miseria. Il nostro nuovo piano per l'Immigrazione riparerà il sistema rotto che incoraggia i migranti a fare questo viaggio letale", ha detto il portavoce.

Più di 23.000 persone hanno effettuato quest'anno la traversata dalla Francia al Regno Unito a bordo di imbarcazioni, un forte aumento rispetto alle 8.404 del 2020 -e molto più che negli anni prima della pandemia, quando la maggior parte dei richiedenti asilo arrivava in aereo, traghetto o treno . (ANSA).