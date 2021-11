Cop26: Macron, i grandi produttori di emissioni facciano di più

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ai "grandi produttori di emissioni" di fare di più per lottare contro i cambiamenti climatici. "Durante i prossimi 15 giorni a questa Cop26 - ha detto Macron alla conferenza di Glasgow - i grandi produttori di emissioni, le cui strategie nazionali non sono in linea con i nostri obiettivi, che prevedono un aumento delle temperature che non superi 1,5 gradi, devono mostrarsi più ambiziosi... è il solo modo per tornare ad essere credibili". (ANSA).