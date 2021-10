Lavrov,notiamo sforzi dei Talebani per stabilizzare quadro

(ANSA) - MOSCA, 20 OTT - La Russia "riconosce" gli sforzi della nuova amministrazione afghana per "stabilizzare la situazione dal punto di vista militare e politico". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ai colloqui in corso a Mosca sull' Afghanistan.

Lavrov ha anche affermato che la Russia si dice "soddisfatta" del livello di interazione con il nuovo governo dell'Afghanistan ma ha anche messo in guardia Kabul a non usare il Paese come "base d'appoggio" per azioni contro i Paesi vicini, visto che - ha aggiunto - 'i gruppi terroristici dello Stato Islamico e Al-Qaeda cercano di approfittare dell'instabilità' del Paese.

La Russia si rammarica, inoltre, dell'assenza degli Stati Uniti dal terzo round delle consultazioni di Mosca sull'Afghanistan che ha preso il via al President Hotel della capitale russa.

I colloqui coinvolgono i rappresentanti di dieci Paesi della regione, così come una delegazione di alto livello del movimento talebano (fuorilegge in Russia).

Le consultazioni di Mosca - note come formato di Mosca - sono state lanciate nel 2017 sulla base di un meccanismo a sei parti che coinvolge gli inviati speciali di Russia, Afghanistan, India, Iran, Cina e Pakistan. (ANSA).