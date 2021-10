Polonia: Von der Leyen, agiremo contro minaccia a valori Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 19 OTT - Sul rispetto dello stato di diritto in Polonia "non permetteremo che i valori Ue siano messi a rischio. La Commissione europea agirà. Le opzioni sono ben conosciute: le procedure di infrazione, il meccanismo di condizionalità ed altri strumenti finanziari. E l'articolo 7, uno strumento potente su cui dobbiamo tornare". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo. "Questa situazione deve essere risolta e lo sarà", ha aggiunto.

"Il destino della Polonia è l'Europa", ha aggiunto von der Leyen ribadendo comunque che la Commissione è "preoccupata" per la recente sentenza della Corte costituzionale polacca, secondo cui alcuni regolamenti dell'Ue non sono compatibili con la Costituzione dello Stato polacco. (ANSA).