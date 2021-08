Gb: strage a Plymouth, madre killer la prima vittima

(ANSA) - LONDRA, 13 AGO - C'è anche la madre del killer, Jake Davison, fra le vittime della strage perpetrata ieri sera a Plymouth, in Inghilterra. Lo ha precisato la Devon and Cornwall Police, rendendo noti in questi minuti i nomi di tutte e 5 le persone uccise dal 22enne.

Maxime Davison, 51 anni, madre di Jake, è stata la prima a cadere sotto il fuoco del giovane, che l'ha sorpresa in casa.

Mentre gli altri morti sono Lee Martyn, di 43 anni, sua figlia Sophie, di 3, Stephen Washington, di 59 e Kate Shepherd di 66.

La polizia ha poi confermato che Jake aveva un porto d'armi che lo autorizzava a detenere il fucile con cui ha compiuto il bagno di sangue. (ANSA).