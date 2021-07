Francia: Macron omaggia padre Hamel, 'non dimentichiamo'

(ANSA) - PARIGI, 26 LUG - "Jacques Hamel era un uomo buono, semplice, all'ascolto dei suoi parrocchiani. Cinque anni dopo, non lo dimentichiamo. Dinanzi al terrorismo islamista non cederemo di un passo": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet pubblicato nel quinto anniversario della morte del parroco barbaramente ucciso mentre celebrava la messa in una chiesa di Saint-Etienne du Rouvray, vicino a Rouen.

