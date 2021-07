Covid: Francia,accordo per l'estensione del pass sanitario

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Deputati e senatori in Francia hanno raggiunto un accordo di principio sul controverso disegno di legge per l'estensione del pass sanitario e per la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari nel Paese, aprendo la strada alla sua definitiva adozione in serata. Lo riferiscono fonti parlamentari citate dalla France Presse. Dopo quasi tre ore di incontro al Palazzo del Lussemburgo, i parlamentari hanno raggiunto un compromesso sul testo che riflette gli annunci fatti il 12 luglio dal presidente, Emmanuel Macron. (ANSA).