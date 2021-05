Recovery e Covid, la strategia europea: forum ANSA con Sassoli

Il ruolo svolto dal piano Next Generation Eu per il rilancio dell'economia, la strategia messa in campo per battere la pandemia e riaprire l'Europa ai flussi dei viaggiatori, la definizione di nuove iniziative per la gestione degli arrivi dei migranti: questi alcuni dei principali argomenti su cui il presidente del Parlamento europeo David Sassoli risponderà alle domande che gli saranno rivolte nel corso del Forum ANSA in programma mercoledì 26 maggio.

Il Forum, in collegamento dagli studi dell'Europarlamento di Bruxelles, sarà trasmesso in diretta su ANSA.IT a partire dalle 16.30. Sassoli parlerà anche delle ultime vicende di cui si è resa protagonista la Bielorussia e della necessità di non abbassare mai la guardia sulla salvaguardare la libertà di stampa e di espressione.

Con il presidente dell'Eurocamera si toccherà poi il tema delle relazioni con la Russia dopo che lui stesso è stato inserito da Mosca nella lista nera delle persone indesiderate. E si parlerà anche delle relazioni con la Cina, un fronte sul quale il Parlamento Ue è intervenuto chiedendo il congelamento dell'accordo sugli investimenti fino a quando non saranno risolte le questioni aperte nel campo del rispetto dei diritti umani.

Il Forum sarà moderato dallo studio di Roma da Stefano Polli (Vice Direttore ANSA) e da Maria Eloisa Gallinaro da Roma (Redattore Redazione Internazionale) e da Bruxelles da Enrico Tibuzzi (Capo Redattore Ansa Bruxelles) e Giuseppe Laudani (Corrispondente Ansa) .