In Germania quarantena per chi arriva da Gran Bretagna

A causa della diffusione della variante indiana sul territorio britannico, la Germania imporrà a partire da domenica una quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna, che classifica come zona di "mutazione delle varianti" del virus. Lo ha annunciato l'istituto Robert Koch di Berlino. La quarantena sarà obbligatoria anche in caso di tampone negativo.



L'America Latina ha superato oggi la barriera di un milione di morti per Coronavirus raggiungendo quota 1.001.366 persone decedute. Il Brasile è il Paese più colpito della regione con i suoi 15.894.094 casi di contagio e i 444.094 morti, quasi la metà del totale.