Covid: Francia, tamponi gratis per i turisti in estate

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - Il tampone molecolare in Francia sarà gratis quest'estate anche per i turisti, così come lo sono tutti i tamponi per i francesi: lo ha annunciato il sottosegretario agli Affari europei, Clément Beaune, in un'intervista alla radio Europe 1.

Il test Pcr per individuare la presenza del coronavirus, gratuito per i francesi, "costa fino a 120 euro in Spagna - ha detto Beaune - in Gran Bretagna bisogna sborsare oltre 100 sterline (116 euro), in Svezia il costo sale fino a 300 euro".

Per i viaggiatori che arrivano in Francia da questi Paesi, ha detto Beaune, "la gratuità dei test rappresenterà dunque un fattore di attrattività" della Francia.

Sulla reciprocità, si è invece ancora molto lontani, ha ammesso Beaune: "Il Parlamento europeo - secondo il sottosegretario - chiede attualmente che i tamponi siano gratis ovunque in Europa, ma non posso dire oggi se tutti accetteranno".

Attualmente, i francesi che devono sottoporsi a un molecolare all'estero possono essere rimborsati dalla Sanità pubblica al loro rientro dietro presentazione di una fattura. (ANSA).