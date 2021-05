Gb: stop a reclusione cittadini Ue fermati alla frontiera

(ANSA) - LONDRA, 14 MAG - Stop alla detenzione in centri di raccolta e di reclusione per migranti per i cittadini Ue fermati all'arrivo nel Regno Unito poiché sprovvisti del visto di lavoro divenuto obbligatorio in base alla stretta sull'immigrazione del dopo Brexit imposta dal governo di Boris Johnson. Lo ha stabilito lo stesso governo, dopo le polemiche sul trattamento inflitto nelle ultime settimane ad alcune decine di persone in attesa di rimpatrio, soprattutto giovani, fra cui anche alcuni italiani, indicando nuove linee guida ad hoc più soft per la polizia di frontiera. (ANSA).