Spahn, in Germania la terza ondata di Covid si è infranta

- La Germania sembra aver fermato una aggressiva ondata di infezioni da coronavirus spinta dalla cosiddetta variante inglese, ha detto oggi il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, dopo un costante calo dei nuovi casi nell'ultima settimana.

"La terza ondata sembra essere infranta", ha spiegato Spahn in una conferenza stampa, quando la camera alta del Bundesrat, come aveva fatto ieri il Bundestag, ha approvato l'ammorbidimento delle misure anti-Covid per i vaccinati e i guariti: già dal weekend sarà in vigore l'equiparazione di chi è coperto con due dosi di vaccino a chi presenta un test negativo.