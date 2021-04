Vaccini: fonte Commissione Ue, in arrivo oltre 300mln dosi

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Nel secondo trimestre arriveranno oltre 300 milioni di dosi" di vaccini, "per Pfizer arriveranno più di 250 milioni di dosi e ci sarà un'accelerazione delle dosi, l'azienda ha fatto uno sforzo importante per sostenere gli stati membri e consegnare prima. Avremo quindi 250 milioni di dosi e dopo il parere su Johnson & Johnson avremo oltre 50 milioni di dosi che arriveranno nel secondo trimestre negli Stati membri". Lo ha reso noto una fonte della Commissione europea parlando di quanti vaccini arriveranno negli Stati dell'Unione europea entro giugno.

"Per AstraZeneca è una cosa che dobbiamo vedere, c'è un annuncio ma dobbiamo essere prudenti quindi non sarebbe corretto speculare adesso su quello che succederà - ha aggiunto -. Quello che dobbiamo fare è dare una spallata alla vaccinazione in tutti i paesi della Ue, tenendo conto della preoccupazione per le varianti. Abbiamo vaccini sicuri ed efficaci, sempre più persone ricevono il vaccino ogni giorno in ogni stato membro questo è fondamentale per scrivere la parola fine a questa pandemia.

L'auspicio è quello di vaccinare in fretta per evitare che ci sia un effetto delle varianti e questo potrebbe schiudere uno scenario preoccupante. Vediamo che i vaccini funzionano e il tasso di mortalità cala". (ANSA).