Turchia verso nuove restrizioni anti Covid per il Ramadan

(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-Covid in vista del mese sacro islamico di Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allarmanti picchi di contagi registrati nel Paese, da giorni sopra i 50 mila casi ogni 24 ore, il comitato scientifico di Ankara si riunisce oggi per definire una serie di proposte da presentare domani alla riunione di governo presieduta dal capo dello stato Recep Tayyip Erdogan, che deciderà sulla stretta.

Oltre alle limitazioni già annunciate per le tradizionali riunioni familiari durante i pasti che interrompono o precedono il digiuno rituale e per le preghiere collettive in moschea, sono allo studio ulteriori misure per cercare di limitare i contagi. Tra queste, possibili nuovi lockdown per categorie mirate, come gli over 65 e gli under 20, accompagnate dal ritorno alla didattica a distanza per diverse classi, anche allo scopo di accelerare sulle vaccinazioni dei docenti. Nell'ultima settimana, indicano gli esperti, la campagna di immunizzazione in Turchia ha subito una frenata, con una media di meno di 300 mila iniezioni al giorno. A quasi tre mesi dall'inizio, le vaccinazioni totali sono 18,7 milioni, di cui 7,6 milioni di richiami, quasi tutte con il siero cinese Sinovac. (ANSA).