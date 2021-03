Putin: 'No Ue a Sputnik? Difende interessi, non persone'

Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue (rese dal commissario per il mercato Interno dell'Ue Thierry Breton, ndr) che non c'è bisogno dello Sputnik V possono indicare la volontà di difendere gli interessi di alcune aziende piuttosto che delle persone. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso di un incontro con i rappresentanti dell'industria farmaceutica russa. Vladimir Putin intende vaccinarsi domani contro il coronavirus. Lo riporta la Tass.Lo riporta la Tass.

Sullo Sputnik V, "non c'è una procedura" per l'inclusione nel portafoglio dei vaccini Ue, "la porta non è chiusa per sempre, dipenderà dalle circostanze". Così il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, insistendo sul fatto che Bruxelles ha firmato contratti con varie case farmaceutiche "per avere i sieri ora" sottolineando l'importanza di avere le dosi previste nel secondo trimestre. Quanto ad alcuni sondaggi che rivelano la diffidenza nei confronti di AstraZeneca, Mamer evidenzia: "è un vaccino importante per le campagne nazionali. Abbiamo firmato un contratto e lo devono attuare".

Esperti dell'Ema sono attesi in Russa il 10 aprile. Lo annuncia il ministro della Salute Mikhail Murashko in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin sulla vaccinazione contro il coronavirus. Lo riferisce la Tass.

"Siamo stati avvisati dall'Agenzia europea per i farmaci che un gruppo di esperti dell'Ema verrà il 10 aprile per monitorare la condotta degli studi clinici che sono stati condotti nel nostro Paese", ha detto il ministro della salute Mikhail Murashko.