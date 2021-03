Covid: Parigi, sindaca contro governo su lockdown weekend

(ANSA) - PARIGI, 02 MAR - Botta e risposta fra la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, sempre ostile alla probabile decisione del governo di chiudere in lockdown Parigi e l'Ile-de-France durante i prossimi weekend a causa dei contagi in salita, e il portavoce dell'esecutivo, Gabriel Attal.

"Ho espresso il mio disaccordo con questa proposta - ha detto la Hidalgo - una proposta che ritengo difficile, dura, direi anche disumana". La sindaca è tornata a sottolineare la diffusione di appartamenti molto piccoli nella capitale e nella sua banlieue, con evidenti difficoltà ad isolarsi.

Intervistata da CNews, Attal ha replicato alla sindaca: "è chiaro che se fossimo costretti a decidere per un lockdown nei weekend, sarebbe molto difficile per le persone. Sappiamo bene che si tratta di una decisione dolorosa, ma non c'è nulla di più disumano del virus". (ANSA).