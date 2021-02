Pfizer, da vaccino anti-Covid entrate per 15 mld dollari

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Il gruppo farmaceutico americano Pfizer stima che le vendite del vaccino anti-Covid, sviluppato in partnership con l'azienda tedesca BioNTech, porteranno entrate per 15 miliardi di dollari nel 2021.

Il vaccino sarebbe quindi uno dei più grandi "successi" nella storia dell'industria farmaceutica. Pfizer, che ha pubblicato oggi i suoi risultati trimestrali, prevede di generare un margine netto su questo prodotto del 25-30%. (ANSA).