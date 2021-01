Nagorno: inaugurato il centro di monitoraggio russo-turco

(ANSA) - MOSCA, 30 GEN - Un centro congiunto di Russia e Turchia per monitorare il rispetto del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh è stato aperto oggi nella regione di Aghdam, in Azerbaigian. Lo riporta la Tass. Il centro era stato concordato a novembre, dopo settimane di sanguinosi combattimenti tra azeri e armeni nel Nagorno-Karabakh e in alcune zone limitrofe.

Secondo l'agenzia Interfax, nel centro saranno presenti fino a 60 militari russi e altrettanti turchi. (ANSA).