Regeni: Sassoli, continueremo sempre a chiedere giustizia

BRUXELLES, 25 GEN - "Il 25 gennaio, 5 anni fa, Giulio Regeni veniva sequestrato e poi brutalmente torturato e ucciso dalle forze di sicurezza egiziane. Un sentito grazie alla magistratura italiana per l'importante lavoro svolto. Non ci stancheremo mai di chiedere giustizia". Così in un tweet il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha ricordato l'anniversario della scomparsa di Giulio Regeni.